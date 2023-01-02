Нова життєва ціль і вища мета: у Соловйова цинічно розповіли, що життя росіян переоцінене

Шалені втрати Росії у війні, яку вона ж сама розвязала проти України, загарбники уже замовчувати не можуть. Ба більше, успіхи захисників України та ймовірна нова мобілізація змушують просувати наративи, які відрізняються від тих, що звучали ще 24 лютого.

Тож дивовижним чином риторика ворожих пропагандистів від "що там її, Україну, перемагати, переможемо за 2 дні" змінилася до "життя сильно переоцінене". Про це, зокрема, роздумували Соловйов з компанією в ефірі пропагандистського шоу, повідомляє 24 канал.

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Життя росіян, на думку Соловйова, переоцінене

Так, в ефірі загальноросійського державного телеканалу в межах роздумів про війну проти України пропагандисти вчергове вирішили запевнити росіян, що сенс їхнього життя лише у тому, щоб віддати його за царя. Аргумент простий – смерть й так неминуча.

Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче. Тим більше ми ж у рай потрапимо! Смерть – це завершення одного земного шляху та початок іншого,

– заявив Соловйов.

І замість того, щоб перепитати, що за маячню він несе, гості студії лише з захватом підхопили цю думку. Так, один з них заявив, що 30 років росіяни жили одним днем, а тепер у них "появилася мрія" та розуміння, навіщо вони живуть.

"Висока ціль" окупантів і реальність

Також пропагандисти заявили, що саме після початку так званої "спецоперації", а насправді геноциду українського народу та терору, Росія почала будувати світ. І це буцімто насправді є високою, нематеріальною ціллю їхнього існування. Вражає, що пекло, яке вони хочуть побудувати на землі, їх самих не лякає.

Цікаво, що усю цю маячню пропагандисти Кремля несли у теплій студії з повним розумінням, що їм самим, ймовірніше за все, й не доведеться брати до рук зброю та самим втілювати "мрію" у життя.

Не забув також Соловйов приправити свої байки й фактажем, взятим зі стелі. Буцімто на фронті загарбники чітко розуміють, за що воюють, і роблять це з піднятим духом. Однак ми ж зазначимо, що численні перехоплення розвідки України свідчать абсолютно про протилежне: окупанти скиглять через обставини, не розуміють, за що помирають, та жаліються на жалюгідне забезпечення.

Життя росіян, на думку Соловйова, переоцінене: відео

Росіяни насправді скиглять