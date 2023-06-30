Соловйов перевзувся: знайшов нового ворога і горланить в ефірі

Першим після заколоту Євгенія Пригожина перевзувся його друг пропагандист Владімір Соловйов. Він істерично горланив в ефірі, критикуючи керівника вагнерівців.

Соловйов не пожалів істеричних виразів у бік Пригожина, передає 24 Канал. "Рупор Кремля", який співав дифірамби про "геніальність" бійців терористичного угрупування, емоційно розкритикував похід ПВК "Вагнер" на Москву.

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Пропагандист назвав Пригожина "підприємцем", який спрямував озброєні підрозділи на столицю "родіни". На додаток, розкритикував ватажка вагнерівців за те, що той так і не зміг взяти Бахмут, і, переходячи на крик, виголосив, що він завдав колосального удару по репутації Росії.

У пропагандиста Соловйова істерика: дивитись відео

За кремлівськими методичками

У тому ж таки ефірі Соловйов, дотримуючись усіх кремлівських методичок, відмовився підтверджувати арешт Суровікіна. "Я не бачив ніякої офіційної інформації про його арешт", – пробурмотів він.

Обійшов і тему з даними щодо загиблих вагнерівців під час штурмів та ударів по таборах, заявивши, що необхідно проводити розслідування.

Люта російська пропаганда