Не "один народ", або Чому символом патріотизму росіян скоро стане вбитий у зад цвях

Побачив черговий витвір московитського ідіотизму з літерами "v" та "z" і відзначив для себе, що навіть у символіці між нами – разюча прірва.

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От їм влада сказала "це тепер ваші символи", й вони одразу кинулися скрізь це малювати, вибривати, татуювати…

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І жоден не поставив елементарні питання: а чому саме ці літери, а чому з латинського алфавіту, а чому вони так підозріло нагадують свастику та нацистські шеврони... Ні, питань немає. "Начальство сказало", то "так треба".

Мабуть, якби наказали вважати символом патріотизму вбитий у зад цвях з підвішеним на нього капелюхом, вони б і це робили мовчки.

Українська інакшість

Чи можливо таке в Україні? Ні, у нас вся символіка самозароджується, поширюється та узгоджується суспільним консенсусом. Влада її просто з часом може легалізувати.

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Ну не було "указу" вважати пісню "Ой, у лузі червона калина" піснею національно-визвольної боротьби. Просто вона найкраще відповідала суспільному настрою у певний момент. І прикладів таких – безліч.

І спробуйте нав'язати українцям щось символічне. Це марна справа. Лише загальносуспільний консенсус.

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