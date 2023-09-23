У хід йдуть навіть меми: як Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні

Аналітики запевняють, що Кремль намагається дискредитувати Збройні Сили, аби зірвати мобілізацію. Задля цього пропагандисти використовують усе: відео, брехливі новини та навіть меми.

Чим більше в російських окупантів проблем на полі бою, тим більше у Москві докладають зусиль, аби знищити нашу державу за допомогою фейкової інформації. Зокрема, ворожа пропаганда робить усе, аби українці не хотіли вступати у військо та боронити власну державу.

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Які тези просувають росіяни

Власне, робота усіх кремлівських інформаційних помийок зводиться до того, щоб нав'язати пересічним українцям таку думку: "Мобілізація – це погано, держава посилає всіх на неминучу загибель", – пишуть експерти.

Фейкороби активно користуються соцмережами. А для більш ефективної атаки на уми використовують телеграм-групу "Цифрова армія Росії". Там пропагандисти публікують брехливі вкиди, які боти та запеклі Z-патріоти повинні рознести по коментарях до українських каналів.

Можна перелічити лише декілька прикладів, які є свідченнями того, як наш ворог агресивно намагається дискредитувати ЗСУ:

у мережі гуляє відео "українки", яка звертається до президента Зеленського з претензією стосовно того, ніби він хоче вбити всіх українців заради вступу до НАТО; за словами аналітиків, це звернення має дуже награний вигляд; до того ж є маніпулятивним, оскільки українці розуміють, що воюють за власну свободу, а не якісь альянси; водночас немає жодного доказу, що відео записала справді українка;

поширюються меми про корупцію в українській владі та небажання українців воювати; відповідні картинки аж ніяк не є "демонстрацією настроїв" українців, але, щонайголовніше, вони зроблені з абсурдними помилками; фейкороби навіть не спромоглися перекласти слово "цибуля", залишивши її "луком";

просуваються так звані "новини" про втрати в українській армії, які нібито досягають 90%; вочевидь, робиться це для того, аби залякати звичайних людей, демотивувати їх продовжувати боротьбу та демонізувати керівництво ЗСУ, що нібито використовує своїх солдатів як "гарматне м'ясо"; разом з тим, як відомо, саме Кремль вдається до такої тактики.

Важливо! Експерти попереджають: якщо ви бачите у своїх соцмережах подібні публікації, не лайкайте та не коментуйте їх, адже будь-яка активність збільшує їхню популярність. Правильним буде лише скаржитись на публікації.

Згадаємо, що не так давно президент Володимир Зеленський розповідав про мільярди, які Росія вкладає у поширення дезінформації у всьому світі. За його словами, Кремль прагне розколоти не лише на державу, а і Європу, США та країни Латинської Америки. З цим боротися складно, однак можливо й потрібно.