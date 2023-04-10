Істерять перед контрнаступом ЗСУ: чоловік Симоньян закликав росіян готуватися до найгіршого
Рани чи пізно ЗСУ виженуть усіх окупантів з наших земель. Контрнаступ українських військ є неминучим, і нарешті це почали розуміти у Росії.
Звичайно, окупантам дуже страшно. Бояться і вірні пси Владіміра Путіна, які активно поширюють кремлівські наративи. Вони роблять усе можливе, щоб впливати не лише на "рассійскає насєлєніє", а й на українців.
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Росіяни продовжують готуватися до українського контрнаступу. Але роблять це більше морально, а не фізично. Вони готують себе до великої-великої біди,
– говорить ведуча 24 Каналу Софія Трощук.
Ведуча 24 Каналу про істерику чоловіка Сімоньян: дивіться відео
"Родіна в апаснасті"
Так, на одному з пропагандистських шоу чоловік Маргаріти Сімоньян влаштував справжню істерику. Божевільний почав відкрито закликати росіян боятися ЗСУ. Чоловік пропагандистки застерігає, що наслідки анонсованого контрнаступу можуть обернутися катастрофою для Росії. До того ж він помітно нервує через нескінченні поразки російської армії.
Мовляв, що має ще відбутися, аби всі отямилися й усвідомили, що повернення назад не буде? Чоловік пропагандистки сам відповідає на своє запитання, підкреслюючи, що, росіяни мають попрощатися з "бабками", улюбленими туристичними місцями й будинками на узбережжі Франції.
"Дорогі мої, це дуже погано в умовах війни. Ми чекаємо цього с****го контрнаступу. Нас готують до нього", – волає пропагандист.
Також чоловік Сімносьян загадав "харківські історії" вересня – жовтня 2022 року й підкреслив, що після них росіяни "дують на воду". Пропагандист наголошує, що усе це загрожує "політичним терором". Він закликав "усіх, від кого це залежить" прокинутися, тому що "родіна в апаснасті".
"Не знаю, у якій "апаснасті родіна". В "апаснасті" усі країни, які межують з Росією. У чоловіка пропагандистки Маргаріти Сімоньян явні емоційні гойдалки," – зауважила ведуча 24 Каналу.
Ні кроку назад
- Російським військовим, яких відправляють на війну в Україну, роздають пам'ятки, у яких є прямі посилання на сталінський наказ № 227 – "Ні кроку назад!". Тобто верхівка Росії пропагує розстрілювати тих солдатів, які відступатимуть.
- ЗМІ ворожої держави повідомили, що восени 2022 року Західний військовий округ окупантів випустив "Пам'ятку військовослужбовця Збройних сил Росії, який бере участь у СВО". СВО – так росіяни називають війну проти України.
- Традиційно у брошурі є "ідеологічні настанови" для російських військових – пропагандистський метод, щоб дати окупантам бодай якусь мотивацію. Детальніше – у матеріалі.