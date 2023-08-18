Перемкнулися на цікаву тактику, – ексспівробітник СБУ пояснив, на що націлена пропаганда Росії

Російська пропаганда була потужною і до повномасштабного вторгнення. Але зараз вона набула інших масштабів та іншого рівня небезпеки відповідно. Цікаво, що тепер росіяни просувають інші наративи, ніж на початку великої війни.

Тепер пропаганду щодо війни в Україні поширюють більше на західного споживача. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, навівши кілька прикладів типових вкидів росіян.

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Як зараз працює російська пропаганда

Російська пропаганда націлена не лише на українське суспільство, але й на західну авдиторію. Повсякчас через вкиди у різних ЗМІ та провокативні формулювання росіяни намагаються тотальну безнадію, начебто Україна не виграє війну.

Росіяни перемкнулись на дуже цікаву тактику. Вони вже не мають на меті переламати ситуацію на фронті. Так, вони хочуть втриматись, але про великий наступ не йдеться. Вони перемкнулися на інформаційну складову,

– зауважив Іван Ступак.

Тож зараз Росія активно намагається переконати наших західних партнерів, що безперспективно воювати із російськими військами. Мовляв, готуються воювати довго.

Росіяни розраховують на те, що лідери європейських країн злякаються довготривалої війни та перестануть допомагати Україні. А також спонукатимуть українську сторону до переговорів із російською.

"Подивіться, скільки вкидів від недопрезидента (Дмітрія) Мєдвєдєва, що, мовляв, для України зараз найкраще закінчити війну, відійти з Києва до Львова. Та й те, якщо Польща не "забере Лемберг", – зазначив ексспівробітник СБУ.

Крім того, і самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко взявся розповідати щодо загиблих та поранених в Україні. Упускаючи, що це інформація, точно для нього невідома, він на початку повномасштабного вторгнення заявив нібито про 40 тисяч вбитих військових. Буквально днями – Лукашенко назвав цифру 45 тисяч. Такі цікаві розрахунки спрямовані хіба що на західну авдиторію. Але сумнівно, що хтось у це вірить.

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