Під Соледаром важко поранено російську пропагандистку: момент обстрілу потрапив на відео

Анастасія Єлсукова родом з Луганщини, ще у 2014-му вона вирішила стати на бік ворога та знімати сюжети з окупованих територій для російської пропаганди. Нещодавно вона потрапила під обстріли в Соледарі та отримала серйозне поранення.

Про поранення пропагандистки пишуть росЗМІ. Там зазначають, що разом з кореспондентами "Першого каналу" вона поїхала в Соледар. Про це повідомляє 24 Канал.

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Під Соледаром важко поранили пропагандистку

Група пропагандистів потрапила під обстріли. У результаті Єлсукова отримала "кілька осколкових поранень". Цей момент потрапив на відео, яке вона опублікувала в мережі.

Як пропагандистка потрапила під обстріл: дивіться відео

Потім пропагандисти повідомили, що Єлсукова перебуває в Луганську на лікуванні.

Сама ж вона розповідає, що під час обстрілу перебувала на залізничній станції "Сіль". Під час прильоту їй пробило коліно осколком, а першу допомогу надали найманці ПВК "Вагнера".

Як заявив лікар пропагандистки, у неї вогнепальний багатоосколковий перелом стегнової кістки.

Що відомо про Єлсукову

Як передають росЗМІ, Єлсукова почала висвітлювати російське вторгнення в Україну одразу після його початку. Сама вона родом з Луганська, який окувала країна-терористка ще у 2014.

Вона знімає сюжети для прорадянських ЗМІ. Зокрема, Єлсукова працювала над створенням матеріалів про так званий "референдум" про приєднання захоплених територій до Росії, а також про те, як нібито "покращується життя" в зруйнованих росіянами містах.

Бої за Соледар: головне

Нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що в Соледарі ще тривають бойові дії.

За його словами, індикатор того, що навіть у Росії немає впевненості, проявляється в тому, що окупанти постійно оголошують, що буцімто взяли Соледар.

Мусієнко наголосив, що ситуація в місті ще не визначена й вона не така, щоб можна було констатувати, що Росія все захопила. Він додав, що зараз виграється час для отримання підтримки від Заходу.