Російська ракета в Польщі: Дуда зібрався серйозно поговорити зі Столтенбергом

Президент Польщі Анджей Дуда матиме серйозну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо російської ракети, яку знайшли поблизу міста Бидгощ.

Розмова відбудеться у понеділок, 15 травня. Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчин Пшидач.

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Сьогодні президент поговорить з Генеральним секретарем НАТО, ми також перебуваємо в контакті з нашими американськими союзниками, будемо говорити про цю ситуацію,

– сказав Пшидач.

Він додав, спочатку будуть розбиратись, звідки ракета прилетіла і як вона опинилися на території Польщі. Інші подробиці поки невідомі. Ймовірно, їх оприлюднять вже після розмови.

Російська ракета в Польщі: що відомо

27 квітня у лісі біля міста Бидгощ, що розташоване на півночі Польщі, знайшли уламки військового об'єкта. Це схоже на ракету класу "повітря – земля" російського походження.

Спочатку польські військові вважали, що це дрон, але потім таки схилились до версії, що це елементи ракети. Там були написи російською мовою. Наразі невідомо, чи вона вибухнула.

Згодом стало відомо, що ракета Х-55 впала ще у грудні 2022 року. Однак про цей інцидент стало відомо лише наприкінці квітня.

Потім з'явились дані, що ракету випустили з російського літака. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що польські військові не доповіли йому про ракету, хоч помітили її.

BBC стверджувало, що ракета могла пролетіти Польщею близько 300–500 кілометрів, тобто третину держави.

Польща входить до НАТО. Загроза для одного з членів означає загрозу для всього Альянсу. Ймовірно, Дуда хоче поговорити зі Столтенбергом про реагування або заходи безпеки.