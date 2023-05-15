Російська ракета в Польщі: Дуда зібрався серйозно поговорити зі Столтенбергом
15 травня 2023, 18:57Читать новость на русском
Джерело:RMF24
Президент Польщі Анджей Дуда матиме серйозну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо російської ракети, яку знайшли поблизу міста Бидгощ.
Розмова відбудеться у понеділок, 15 травня. Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчин Пшидач.
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Сьогодні президент поговорить з Генеральним секретарем НАТО, ми також перебуваємо в контакті з нашими американськими союзниками, будемо говорити про цю ситуацію,
– сказав Пшидач.
Він додав, спочатку будуть розбиратись, звідки ракета прилетіла і як вона опинилися на території Польщі. Інші подробиці поки невідомі. Ймовірно, їх оприлюднять вже після розмови.Зверніть увагу! Польща входить до НАТО. Загроза для одного з членів означає загрозу для всього Альянсу. Ймовірно, Дуда хоче поговорити зі Столтенбергом про реагування або заходи безпеки.
Російська ракета в Польщі: що відомо
- 27 квітня у лісі біля міста Бидгощ, що розташоване на півночі Польщі, знайшли уламки військового об'єкта. Це схоже на ракету класу "повітря – земля" російського походження.
- Спочатку польські військові вважали, що це дрон, але потім таки схилились до версії, що це елементи ракети. Там були написи російською мовою. Наразі невідомо, чи вона вибухнула.
- Згодом стало відомо, що ракета Х-55 впала ще у грудні 2022 року. Однак про цей інцидент стало відомо лише наприкінці квітня.
- Потім з'явились дані, що ракету випустили з російського літака. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що польські військові не доповіли йому про ракету, хоч помітили її.
- BBC стверджувало, що ракета могла пролетіти Польщею близько 300–500 кілометрів, тобто третину держави.