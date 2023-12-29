Крилата ракета пролетіла над Польщею: голові російської дипмісії вручили ноту протесту

Росія 29 грудня завдала масованого ракетного удару по Україні. Відомо, що одна з повітряних цілей ворога залітала на територію Польщі. Через це голову російської дипломатичної місії вже "викликали на килим".

Так, Міністерство закордонних справ вже викликало повіреного у справах Росії Андрія Ордаша "на килим". Причиною став той факт, що російська ракета залетіла на територію Польщі, порушивши повітряний простір країни.

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Вручили ноту протесту

У відомстві зазначили, що заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський викликав до себе Ордаша. Російському дипломатові вручили ноту протесту. У ній Польща вимагає Росію пояснити інцидент, пов'язаний з порушенням крилатою ракетою повітряного простору країни.

Також у Польщі підкреслили, що мають припинитися подібні дії.

Що відомо про проліт ракети

Під ранок російські військові запустили близько 90 ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Ними били зі стратегічної авіації – літаків Ту-95МС.

Відомо, що під час масованого ракетного удару невідомий об'єкт порушив повітряний простір Польщі. Згодом стало відомо, що фіксували російську крилату ракету, яку ворог спрямував на Україну.

Після цього президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду. Він обговорив ситуацію з військовими країни.

Як зазначив командувач польських оперативних Збройних сил генерал-майор Мацей Кліш, у повітряному просторі Польщі ракета була впродовж приблизно трьох хвилин.

Під час брифінгу командувач Оперативного командування Збройних сил Польщі генерал Мацєй Кліш зазначив, що польський повітряний простір російська ракета порушила орієнтовно на 40 кілометрів.

Об'єкт, який знаходиться в повітряному просторі Польщі, перебував на території Польщі менш ніж 3 хвилини й залишив наш повітряний простір,

– заявив генерал Кліш.

Він додав, що через маневри, виконувані крилатою ракетою, а також її вихід з повітряного простору країни, він не ухвалював жодного рішення щодо неї.

Звернімо увагу, що російські військові запустили 29 грудня 158 повітряних цілей. Нашим оборонцям неба вдалося збити 114 повітряних цілей. Мовиться про 27 "Шахедів" і 87 крилатих ракет Х-555/Х-101.