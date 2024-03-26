"Будемо захищати кожен дюйм": в Пентагоні висловилися про проліт російської ракети над Польщею

Заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх провела брифінг, під час якого відповіла на запитання щодо російської ракети в Польщі. Її відповідь передає 24 Канал.

Під час масованої атаки по Україні 24 березня на територію Польщі залетіла російська ракета. Вона пробула там усього 39 секунд, але цього було достатньо, щоб засумніватися, чи спроможна Польща захистити себе.

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Що говорять у США про порушення повітряного простору країни НАТО

Я можу вам сказати те, що ця адміністрація неодноразово заявляла: ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Якщо союзник по НАТО зазнає нападу - ми, звичайно, не хотіли б цього бачити – але ми захищатимемо кожен дюйм території Альянсу,

– відповіла Сінгх.

Як відреагували на інцидент у Польщі

Спершу там заявили, що військові свідомо не збили ракету – буцімто знали, що вона скоро полетить. Це викликало критику, оскільки Польща входить до НАТО. Очевидно, що це була провокація, тож світова спільнота чекала на відповідь.

Також країна викликала російського посла, щоб він пояснив дії своєї армії. Він відмовився йти в міністерство, мотивуючи це "браком доказів". Згодом його пообіцяли покарати за зухвальство.

25 березня державна та місцева влада підписали угоду, відповідно до якої у Люблінському воєводстві створять постійну вертолітну базу. Там можуть навчатися пілоти, та й загалом вона має посити східний кордон Польщі. База буде розташована неподалік Люблінського аеропорту.