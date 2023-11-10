Російська ракета мало не знесла голову Катерині ІІ, але є нюанс

Російські окупанти увечері 5 листопада вкотре цинічно атакували Одесу. Тоді постраждав Одеський художній музей. Ракета мало не знесла голову демонтованій Катерині ІІ.

Новину повідомив волонтер Олександр. Він розповів, що Катерині ІІ мало не знесло голову.

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Вчора, коли розгрібали все що накоїла орківська ракета в Художньому музеї, подивився на короб, який накриває Катьку. Його деформувало ударною хвилею і її ледь не знесло голову. Такі справи. Такий символ,

– мовиться у повідомленні.

Демонтували пам'ятник взимку 2022 року. До слова, у росіян це викликало бурхливу істерику. Тепер же окупанти мало самі не знищили свою ж Катерину ІІ. Хоча їй без голови личило б більше.

Музей атакували напередодні його дня народження. Вже 6 листопада він мав відзначати 124 роки. З цієї нагоди запланували виставку. Однак насолодитися нею місцеві жителі та гості Одеси так і не змогли. Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожну випущену ракету та кожен удар по Україні.

Людей просять оперативно реагувати на тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.