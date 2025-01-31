"Нова ядерна" ракета Путіна: є 2 причини, чому вона ніяк не злетить

Російська ракета "Сармат" не є новою розробкою Росії. Її виробили ще у минулому столітті у Дніпрі, країна-агресорка постачала лише свої двигуни. Однак все ж Кремль вирішив зробити з неї власну нову ракету, хоч має деякі проблеми з запуском.

Так, майже усі спроби запустити "Сармат" були невдалими. Про це 24 Каналу розповів експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков, зауваживши, що є дві причини, одна з яких – сам Путін.

Дивіться також В Естонії чесно відповіли, чи вірять у ядерний удар з боку Путіна

Чому "Сармат" ніяк не злетить

За словами експерта, Росія має необхідний технічний рівень та немає проблем, щоб продовжувати розробляти ракети "Сармат". Єдине, що стоїть на заваді в росіян – деградація ракетно-космічної галузі та тиск з боку влади.

Путіну потрібно продовжували лякати світ, йому важливо, щоб "Сармат" злетів, вразив якусь ціль, що стало б приводом для російських пропагандистів "похвалити" свою країну.

Якщо ж інтенсивність бойових дій зменшиться, вже не будуть так сильно тиснути на розробників, то може за рік чи два росіяни цю ракету й заведуть. В цій ракеті немає нічого нового,

– наголосив він.

"Сармат" виробили на основі іншої ракети ще у 1970-х роках в Україні. Стартова вага цієї ракети спершу становила 200 тонн, вона могла пролетіти 12 – 14 кілометрів та нести найпотужнішу бойову частину в світі.

Після цього ракету неодноразово вдосконалювали та зробили версію Р-36М2. Вона стала копією – наступником "Воєводи", розробленої на українському "Південмаші" у Дніпрі. Однак двигуни до неї розробляли у Москві.

Потім ми цю ракету обслуговували, за нею здійснювали авторський нагляд, який припинили у 2014 році, ми припинили продовження гарантійних термінів. Тоді Росія була змушена перейти на виробництво власної ракети. Це якраз і є "Сармат",

– пояснив Кочетков.

Росіяни здійснили вже щонайменше 4 невдалі спроби запуску цієї ракети. Остання завершилась тим, що ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. Це стало для окупантів справжньою катастрофою.

Випробувальну шахту потрібно будувати знову, що є довгим процесом. Зрештою, росіяни не розуміють, що трапилось під час цього пуску. Вони зупинились, але працювати продовжують,

– зауважив експерт.

До речі, в Business Insider повідомили, що невдачі із запуском цієї ракети ставить під сумнів амбіції Росії зберегти паритет у кількості міжконтинентальних балістичних ракет зі США. Якщо країна-агресорка не матиме прогресу щодо запуску, вона буде змушена вдовольнитись попередніми версіями ракети.