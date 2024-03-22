Атака на Дніпровську ГЕС: російська ракета влучила в тролейбус з людьми, що прямував через дамбу
Джерело:Петро Андрющенко
Росія масовано атакувала Україну 22 березня. Ворожа ракета влучила у тролейбус з людьми, що прямував через дамбу Дніпровської ГЕС.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя. Також Петро Андрющенко показав жахливі кадри з місця подій.
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ДніпроГЕС під атакою ворога
Під час масованої атаки на Україну російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу.
У тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на або з роботи. Коли зараз росіяни пишаються собою та намагається протиставити свій тероризм ударам по Бєлгороду, – ось він справжній тероризм,
– підкреслив Андрющенко.
Наслідки російської атаки / Фото з телеграму Андрющенка
В Укренерго уже відреагували на ворожу атаку. Констатували, що рано-вранці п'ятниці російські ракети вкотре атакували численні об'єкти по Україні, зокрема, енергетичні.
На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині,
– підкреслили в Укренерго.
Також зазначили, що наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів.
Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована,
– зазначили в Укренерго.
Є постраждалі
В ефірі телемарафону очільник ОВА повідомив, що є пошкодження критичної інфраструктури. Також, на жаль, є постраждалі.
На ДніпроГЕСі під час ракетної атаки здійснювали рух як тролейбуси, так і приватні автівки. Про загиблих наразі інформацією не володіємо, тож не можемо підтвердити. А що стосується постраждалих, то, на жаль, це десятки людей,
– розповів Іван Федоров.