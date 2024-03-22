Атака на Дніпровську ГЕС: російська ракета влучила в тролейбус з людьми, що прямував через дамбу

Росія масовано атакувала Україну 22 березня. Ворожа ракета влучила у тролейбус з людьми, що прямував через дамбу Дніпровської ГЕС.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя. Також Петро Андрющенко показав жахливі кадри з місця подій.

До теми Масований удар по Україні: ЗАЕС на межі блекауту, рух на Дніпровській ГЕС обмежено

ДніпроГЕС під атакою ворога

Під час масованої атаки на Україну російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу.

У тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на або з роботи. Коли зараз росіяни пишаються собою та намагається протиставити свій тероризм ударам по Бєлгороду, – ось він справжній тероризм,

– підкреслив Андрющенко.

Наслідки російської атаки / Фото з телеграму Андрющенка

В Укренерго уже відреагували на ворожу атаку. Констатували, що рано-вранці п'ятниці російські ракети вкотре атакували численні об'єкти по Україні, зокрема, енергетичні.

На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині,

– підкреслили в Укренерго.

Також зазначили, що наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів.

Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована,

– зазначили в Укренерго.

Є постраждалі

В ефірі телемарафону очільник ОВА повідомив, що є пошкодження критичної інфраструктури. Також, на жаль, є постраждалі.

На ДніпроГЕСі під час ракетної атаки здійснювали рух як тролейбуси, так і приватні автівки. Про загиблих наразі інформацією не володіємо, тож не можемо підтвердити. А що стосується постраждалих, то, на жаль, це десятки людей,

– розповів Іван Федоров.

О 06:23 Патрульна поліція Запорізької області повідомила, що рух автодорожнім переїздом гребля Дніпровської ГЕС повністю обмежено. Він здійснюється через Арковий міст острова Хортиця (вулиця Сергія Тюленіна — Січі — Таганська). Також через Нові мости та Хортицький район.