Російська ракета влучила в центр міста: Зеленський показав моторошні кадри Краматорська

14 березня 2023, 10:25
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Володимир Зеленський

Вранці 14 березня російські терористи вдарили по Краматорську. Російська ракета влучила в центр міста. Є загиблий та поранені. На жорстокий та цинічний обстріл вже відреагував президент.

Володимир Зеленський показав моторошні кадри наслідків російського удару. Президент наголосив, що Росія продовжує воювати з мирним населенням.

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Глава держави розповів, що російська ракета влучила в центр міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоповерхівок. 

Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде,
– підкреслив український лідер.

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Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих. На жаль, одна людина загинула. Рятувальні роботи ще тривають. "Мої співчуття рідним", – зазначив президент.

Що відомо про ракетний удар Росії по Краматорську

  • Близько 08:30 14 березня російські військові обстріляли Краматорськ. За попередньою інформацією, пошкоджені шість багатоповерхівок.
  • Окупанти поцілили у багатоквартирний будинок. Зруйновано під'їзд.
  • На жаль, один з поранених внаслідок обстрілу загинув у лікарні. Ще трьом постраждалим наразі надають допомогу медики.
  • Людей шукають під завалами. Пошукові роботи тривають, остаточну кількість постраждалих встановлюють.
  • Правоохоронці почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Автор: Юлія Лобурак