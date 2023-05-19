У Польщі знайшли боєголовку російської ракети, що впала в грудні під Бидгощем

У Польщі знайшли боєголовку від російської ракети, яка впала в лісі під Бидгощем ще у грудні. Зараз її досліджують відповідні установи.

Деталі розповів глава канцелярії президента Польщі Павел Шрот. Він зазначив, що боєголовка має одну особливість.

Дивіться також Після скандалу з падінням ракети: опозиція Польщі вимагає відставки міністра оборони

Підступність російських окупантів

"Щодо боєголовки – вона знайдена, її досліджують відповідні установи. Вона особлива, тому що зроблена з бетону", – сказав Павел Шрот.

Керівник канцелярії президента повідомив, що він "припускає, що вона була встановлена в такій формі, щоб ця стара модель ракети могла ввести в оману українську протиповітряну оборону".

Як він запевнив, вибухівки в ній не було.

Чи піде міністр оборони Польщі у відставку

На запитання журналіста про наслідки, пов'язані з ракетною справою, глава кабінету президента Дуди відповів, що в канцелярії президента не було пропозицій про відставку генерала, генералітету або міністра національної оборони Маріуша Блащака.

Павел Шрот зазначив, що не очікує прохань про відставку. І, як він зазначив, представники уряду прямо говорять, що, з огляду на позицію, сформульовану президентом, висування подібних вимог наразі є невиправданим.

Ми повинні припинити цей серіал, який шкодить інтересам нашої батьківщини,

– підкреслив він.

Розслідування справи забрали у військових прокурорів. У п'ятницю було оголошено, що справу взяла на себе Національна прокуратура.

Що відомо про падіння російської боєголовки у Польщі

27 квітня у польському Замості, що приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща, знайшли залишки невстановленого військового об'єкта. Окружна прокуратура в Гданську розпочала розслідування у цій справі.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що йому у грудні не доповіли про потрапляння у повітряний простір країни ракети, уламки якої нещодавно знайшли на півночі Польщі – хоча військові відстежували її і намагалися шукати.

Зауважимо, що це вже не перший випадок падіння російських ракет у Польщі. Так, 15 листопада під час масованого ракетного обстрілу України Росією у польському місті Пшеводув впали дві ракети. Тоді загинули двоє фермерів, 60-річний Богуслав Вос та 62-річний Богдан Чупек, які працювали на агропідприємстві.

А 27 квітня на півночі Польщі у лісосмузі виявили елементи військового об'єкта, спочатку були припущення, що то дрон. Але згодом з'ясувалося, що ним є ракета класу "повітря – земля" російського походження.