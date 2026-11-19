Росія тероризує українські міста ракетами: у Києві оголосили тривогу
В ніч проти 20 листопада Росія запустила на Україну ракети та ударні безпілотники. В деяких областях оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей. 24 Канал зібрав усе необхідне.
Що відомо про російську атаку?
До завершення тривоги перебувайте в укритті.
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Де зараз тривога: дивіться карту
Чернігівщина: група ударних БпЛА повз Городню у напрямку Чернігова, та у напрямку Київщини. Реактивний БпЛА курсом на Одесу з півночі. Реактивний БпЛА в районі Київського водосховища у напрямку Києва. КАБи на Донеччину. Балістична ракета на Одещині. Балістична ракета на Миколаївщині. Загроза застосування балістичного озброєння з Криму.
Чернігівщина: група ударних БпЛА повз Городню у напрямку Чернігова, та у напрямку Київщини.
Реактивний БпЛА курсом на Одесу з півночі.
Реактивний БпЛА в районі Київського водосховища у напрямку Києва.
КАБи на Донеччину.
Балістична ракета на Одещині.
Балістична ракета на Миколаївщині.
Загроза застосування балістичного озброєння з Криму.