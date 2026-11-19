В ніч проти 20 листопада Росія запустила на Україну ракети та ударні безпілотники. В деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей. 24 Канал зібрав усе необхідне.

Що відомо про російську атаку?

До завершення тривоги перебувайте в укритті.

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Де зараз тривога: дивіться карту