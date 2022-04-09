Російська служба доставки СДЕК відмовилася перевозити награбоване в Україні

Служба доставки СДЕК більше не відправлятиме посилки з товарами, які російські військові награбували в Україні. Тепер компанія вимагає чек, який підтверджує покупку.

Гендиректор СДЕК видав наказ про нові правила, який розіслали до всіх підрозділів служби доставки. Про це пишуть росЗМІ.

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Співробітник СДЕК тепер зобов'язані перевіряти "повноваження відправника на розпорядження товаром", тобто вимагати документи, що підтверджують право власності на товар.

Якщо людина не надасть таких документів, їй відмовлять у кур'єрських послугах. Наказ діятиме "до видачі розпорядження про його скасування".

На сайті компанії сказано, що вона представлена ​​у понад 67 тисячах населених пунктів у 27 країнах світу.

Журналісти перевірили відділення СДЕК у російському місті Новозибків, і там підтвердили, що техніку приймають до відправки лише за наявності чека про покупку або при наявності технічного паспорта виробу.

Зазначимо, що російські солдати відправляли крадені речі через службу доставки СДЕК, яка розташована на території Білорусі біля кордону з Україною. На відео з камер спостереження видно, що військові відправляють поштою телевізори, коробки з кондиціонерами, електросамокат, алкоголь тощо.

До слова, про мародерство окупантів розповів і глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, росіяни крадуть чайники та килими. А в Славутичі ворог крав навіть картоплю, яку вивозив на своїй техніці.

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