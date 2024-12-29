Російська сторона хоче зам'яти питання, – Алієв проїхався по Кремлю щодо версій із літаком

Президент Азербайджану заявив, що Росія хоче зам'яти питання щодо авіакатастрофи в Казахстані. Алієв також відкрито звинуватив Кремль у причетності до збиття літака.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю азербайджанського президента місцевому телебаченню.

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Алієв жорстко проїхався по Кремлю щодо авіакатастрофи в Казахстані

Президент Азербайджану розкритикував версію Росії щодо авіакатастрофи в Казахстані. Він заявив, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Однак таку позицію Алієв вважає спробою зам'яти питання.

Це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це звичайно нікому не робить честі,

– заявив Алієв.

Водночас він додав, що літак, імовірно, збили не навмисно. Утім, Алієв вважає, що Росія могла б визнати свою провину та своєчасно вибачитися перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною.

"На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, окрім дурних версій", – підсумував Алієв.

Алієв резюмував, що Баку вимагає від Москви визнання провини, покарання винних та виплати компенсацій.

До речі, Алієв також заявив, що азербайджанський цивільний літак зазнав пошкоджень іззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і майже втратив керованість. Президент Азербайджану наголосив, що борт було пошкоджено внаслідок обстрілу із землі.