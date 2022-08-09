російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися його звільненням, – Зеленський

На базі російських окупантів у Криму пролунала серія потужних вибухів. Їхній аеродром та склад з боєприпасами постраждали від "бавовни".

Тимчасово окупований Крим був великим плацдармом російських окупантів для війни проти України. Події 9 серпня показали – ворог більше не зможе себе вільно почувати на території українського півострова.

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