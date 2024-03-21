Росіяни утворили військову флотилію на Дніпрі: чи є загроза окупації правобережжя Херсонщини

Російські війська сформували "Дніпровську річкову флотилію" і бригаду катерів у її складі. Чи є це вагомою заявкою на повторну окупацію правобережної Херсонщини – розповіли аналітики ISW.

Що відомо

Учора, 20 березня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу на колегії міноборони Росії повідомив про формування Дніпровської річкової флотилії. В Інституті вивчення війни (ISW) у своєму аналітичному звіті наголосили, що російські військові офіційні особи це підтвердили вперше.

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Відтак, в ISW вважають, що Дніпровська річкова флотилія буде розгорнута разом у Херсонській області та, ймовірно, діятиме проти українського плацдарму на лівобережжі та проти рейдів ЗСУ через річку.

Припускають, що росіяни можуть використати її для підтримки російських рейдів через річку та висадки російських військ на контрольованому Україною правому березі Дніпра.

Потенційно небезпека є

! При цьому, чисельність і рівень оснащення Дніпровської річкової флотилії складно оцінити для аналітиків ISW. Та вони вважають малоймовірним той факт, що станом на зараз вона має ресурси, необхідні для повторної окупації Херсонщини.

При цьому в ISW зазначили, що присутність нового формування в цьому районі таки може змусити Україну направити війська та дефіцитну техніку на ділянку фронту, яка "була відносно неактивною з листопада 2022 року".

Розгортання Дніпровської річкової флотилії може змусити українське командування прийняти складні рішення щодо розподілу ресурсів, адже воно має обмежені запаси артилерійські боєприпасів та іншого важливого устаткування,

– ідеться у звіті аналітиків.

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