9 мільйонів неугодних: влада у Росії масово забороняє росіянам обратися на виборах

У Росії понад 9 мільйонів осіб позбавили права обиратися на майбутніх виборах. Під ударом можуть опинитися ще кілька сотень тисяч політично активних громадян.

Про це свідчать дані Загальноросійського громадського руху на захист прав виборців "Голос", який веде незалежне спостереження за виборами.

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Через нові "антиекстремістські" поправки позбавлені права обиратися:

ті, у кого є друге громадянство або іноземна посвідка на проживання (їх кількість може перевищувати 6 мільйонів осіб),

засуджені за крадіжку (таких 1,1 мільйона осіб за останнє десятиліття),

засуджені за "антинаркотичними" статтями (за останні 10 років таких більше за 300 тисяч осіб),

засуджені за "політичними" кримінальними статтями за екстремізм, агітацію з екстремізмом або мову ворожнечі у виступах, матеріалах, агітації.

Представники громадського руху зауважили, що багато справ у Росії фабрикують. Фактично цими поправками влада заборонила обиратися політично активній більшості. Серед яких волонтери виборчих штабів, учасники опозиційних мітингів та політичні активісти.

У зоні ризику ще тисячі росіян

За даними "Голосу", в зоні ризику – ще 10 тисяч осіб, притягнених до відповідальності за організацію або участь в акціях протесту. При повторному порушенні їх також чекає позбавлення права бути обраними.

На думку представників "Голосу", репресивні норми активно використовуються, щоб обмежити участь у виборах чинних політиків. Зауважимо, що лише за останній рік в Росії позбавили права обиратися 6 політиків.