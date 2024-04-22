Росіяни втрачають свої рублі: Кремль засекретив у бюджеті рекордну за 20 років суму, – ЗМІ

Осередок російської влади продовжує нарощувати секретні витрати федерального бюджету. Вони вже обійшлися платникам податків у 10 трильйонів рублів. Загальна сума "таємних" витрат сягнула 7,33 трильйона рублів.

За даними російських ЗМІ, у 2023 році практично кожен четвертий рубль, витрачений урядом, пішов на засекречені статті. Зазначається, що це стало рекордом за останні два десятиліття. Загальна сума "таємних" витрат сягнула 7,33 трильйона рублів, передає 24 Канал.

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"Таємні" витрати перевищують плановий бюджет

Посилаючись на дані системи "Електронний бюджет", російські ЗМІ повідомили, що російська влада продовжує збільшувати секретні витрати федерального бюджету. Кремль приховує просто величезний розмір витрат на війну проти нашої держави.

Повідомляється, що як зазначено у вищезгаданому "Електронному бюджеті", у 2023 році практично кожен четвертий рубль, який було витрачено урядом, використали на секретні статті. Такий показник сягає 22,6% від загальних витрат і є найбільшою часткою витрат за останні два десятиліття.

Водночас обсяг так званих "таємних витрат" значно зріс у порівнянні з 2022 роком, перевищивши планові 6,37 трильйона російських рублів майже на 1 трильйон. Загальні витрати бюджету також зросли на 1,35 трильйона рублів, що вказує на значний вплив секретних витрат на загальний бюджет.

Такі витрати перевищують видатки на підтримку економіки, охорону здоров'я та освіту, а також систему ЖКГ (житлово-комунальне господарство). Як зазначив директор центру регіональної політики РАНХіГС Володимир Климанов, вочевидь значна частина цих витрат призначена на оборону та силові структури.

Однак "секретом" є не лише суми, що були витрачені у військовій справі, оскільки "таємною" вважають і загальну державну статистику. За даними Мінфіну, влада не розкриває, скільки грошей витрачають на окремі бюджетні статті, а в лютому 2023 року було ухвалено закон, який дозволяє уряду прибирати з публічного доступу будь-які офіційні дані.

Крім того, вищезгаданий документ дозволив засекретити статистику з видобутку нафти й газу на території країни-агресорки. Ба більше, це зачепило також й митну статистику та структуру золото-валютних резервів країни.

Нагадаємо, що раніше на "прямій лінії" Владімір Путін вкотре намагався показати себе сильним лідером, який все тримає у своїх руках. Попри це він був вимушений визнати, що здорожчання яєць є. Президент Росії повідомив, що порушував це питання перед відповідальними особами.

Президент Росії продовжив, зазначивши, що ціни піднялися приблизно на 40% – причиною цього нібито є "підвищення доходів". Просто зріс попит, а темпи виробництва ні – адже всі люблять цей продукт.