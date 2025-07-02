Буданов розповів про розробку CRPA антен до "Шахедів": один з інженерів уже загинув

Кирило Буданов пояснив, що CRPA антени для ударних дронів типу "Шахед" розробив інженер в Україні. Потім він переїхав до Росії, але згодом загинув.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розповідь начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова для журналістів.

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Що відомо про CRPA антену для "Шахедів"

Кирило Буданов нагадав, що окупанти інтегрували на "Шахед" 16-елементну CRPA антену. Вона перешкоджає роботі української радіоелектронної боротьби.

Зверніть увагу! CRPA антена – це спеціальна навігаційна антена, яка здатна забезпечувати якісне позиціювання дрона у просторі навіть в умовах наявності активних ворожих радіоперешкод.

За словами начальника ГУР, CRPA антену виробив інженер в Україні, проте тут у 2000-х роках вона була нікому не потрібна. Тому він переїхав до Росії.

Зараз один з них загинув трагічним якимось чином, один ще живе теж, мабуть, недовго,

– сказав Буданов.

Також він підкреслив, що росіяни не можуть щоденно застосовувати проти України по 500 "Шахедів". У загарбників є можливість застосовувати велику кількість дронів в єдиному залпу, але лише періодично.