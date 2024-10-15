Російську зброю знайшли у тунелях "Хезболли" на півдні Лівану, – BILD

В арсеналі бойовиків воєнізованого ліванського угруповання "Хезболли" виявили зброю російського виробництва. Тунелі, де виявили таку знахідку, розташовані на глибині близько 8 метрів.

Вони мають сталеві перегородки та двері, а входи розташовані у житлових будинках. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

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У терористів "Хезболли" знайшли російську зброю

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що на півдні Лівану терористичне угрупування "Хезболла" підготувало підземні тунелі, за допомогою яких планувало атакувати Ізраїль ще наполегливіше, ніж напад палестинського ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Зброю, ракети та систему підземних тунелів "Хезболли" знайшли в одному із сіл на півдні Лівану, за кілька кілометрів від кордону Ізраїлю. Наразі село перебуває під контролем ЦАХАЛ, на мінареті майорить прапор Ізраїлю.

Тунелі розташовано на глибині 8 метрів. Вони мають сталеві перегородки та двері, а входи розташовані у житлових будинках. У тунелях бойовики обладнали собі кухню з побутовою технікою, запасом провізії та кавоваркою. Контрадмірал, голова пресслужби ЦАХАЛ Даніель Хагарі провів туди журналістів.

Крім зброї, на місці виявили підготовлені мотоцикли та мопеди. За словами Хагарі, ці бункери обладнані набагато краще, ніж аналогічні споруди палестинських терористів у Газі. Так, в Армії оборони Ізраїлю дійшли висновку, що на створення тунелів пішли роки.

За словами Хагарі, терористи будували підземні тунелі, звозили запаси продовольства та зброю. Після цього на тому самому місці бойовики будували житлові будинки, щоб замаскувати свої позиції, прикриваючись цивільними.

Це найпросунутіший бункер, який я коли-небудь бачив. Розміри кімнат, маси постачань. Всього кілька днів тому я бачив в іншому селі ракети, доставлені туди з Ірану через Сирію. Іранська та російська зброя,

– розповів контрадмірал.

Нагадаємо, нещодавно танки ЦАХАЛ увірвалися через ворота на територію бази миротворців ООН, що розташовані на півдні Лівану. Нетаньягу раніше закликав ООН вивести миротворців із зони бойових дій.