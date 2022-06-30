Російська зенітно-ракетна оборона деградує, – військовий експерт про успіх на Зміїному

Українські ракетні та артилерійські підрозділи завдали ударів по острову Зміїний, тому російські загарбники залишили ці позиції. Їхня втеча означає, що військово-технічний паритет нарешті здобувається.

Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Петро Черник. За його словами, острів Зміїний насправді є важливою стратегічною точкою.

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Ракетний паритет

Як зазначив Черник, той, хто його контролює – контролює практично всю акваторію північно-західної частини Чорного моря. Ба більше, саме острів Зміїний є тією точкою, з якої можна здійснювати вогневий вплив у напрямку гирла Дунаю, де перебуває велике угрупування НАТО – Дунайська флотилія.

Утім, як наголосив військовий експерт, поразка росіян на острові Зміїний свідчить про те, що військово-технічний (зокрема, ракетний) паритет досягнутий. Водночас ракети того класу, які є в України, продемонстрували, що технічно вони на порядок вищі, аніж усі наявні зенітні засоби росіян, які могли б збивати їх.

Російська ракетна оборона деградує

Це свідчить про те, що російський протиповітряний комплекс однозначно не виправдав себе у боротьбі зі справжньою якісною зброєю НАТО. Можна констатувати, що російська зенітно-ракетна оборона деградує,

– заявив Черник.

Крім того, він наголосив, що чим більше Україна отримуватиме від союзників новітні комплекси такого та схожих класів – у нас буде все більше шансів досягнути воєнного паритету з противником. За фактом, у цій частині Чорного моря, про яку говоримо, а в перспективі – по лінії розмежування.

Поки відправляти техніку на Зміїний недоцільно

За словами Черника, поки українським військовим не потрібно поспішати займати острів Зміїний, оскільки це відкрита територія, де немає жодних природних укриттів. Він зауважив, що не можна недооцінювати ракетний потенціал ворога.

Останні удари, які відбулися по Кременчуку й Дніпру свідчать про те, що нашим ППО ще є над чим працювати. Тож відправляти туди свою техніку та озброєння поки недоцільно,

– підкреслив Черник.

Він наголосив, що поки наші Збройні Сили не мають настільки якісного протиповітряного прикриття від ворожої авіації та крилатих ракет, аби бути впевненими у надійному захисті острова. На його думку, паритету, який є зараз, поки достатньо.

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