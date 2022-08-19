Колаборантів залишать: російське керівництво отримало вказівки щодо втечі з Півдня України

Після того, як на Крим обрушилася бавовняна хвиля, керівництво окупаційних військ почало реалістичніше ставитися до власної безпеки. Адже якщо наслідки порушення техніки безпеки почали відчувати вже на півострові, то на Херсонщині та Запоріжжі подібна ситуація може статися взагалі будь-де та будь-коли.

За даними джерел 24 каналу в розвідці, 18 серпня російське командування таємно розіслало своєму керівництву на Запоріжжі та Херсонщині інструкції щодо дій у випадку серйозних обстрілів чи атак з боку України. Отримали відповідні листи командувачі армій, ФСБшники та представники ГРУ.

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Згідно із розпорядженням, у випадку безпосередньої загрози для життя важливих для росії офіцерів та генералів, їм потрібно терміново покинути територію України найкоротшим шляхом.

Тікатимуть через Крим та Маріуполь

У разі масштабного контрнаступу ЗСУ та отримання ГРУшниками інформації про полювання ДРГ чи партизанів за верхівкою загарбників на тимчасово окупованих територіях, у москві вирішили рятувати життя офіцерів вищої ланки.

Для рядових солдатів та командирів, які мають перебувати на місцях боїв, варіантів евакуації просто перед наступом ЗСУ командування не передбачило.

Окупаційні війська можуть піти на "жест доброї волі" лише у тому випадку, якщо ситуація на тій чи іншій ділянці критично вийде з-під контролю загарбників.

Крім того, цілком ймовірно, що російське політичне керівництво накаже своїм ординцям діяти в дусі Другої світової – "ані кроку назад". І тоді окупантам, бойовикам та мобілізованим на Донбасі доведеться до останнього чинити опір силам України та "героїчно" загинути у полях.

Генералітет у той же час гинути не збирається. У випадку чого командування тікатиме на материкову частину Росії через тимчасово окупований Крим або через Маріуполь.

Для того, аби для евакуації все було готово, офіцерам збройних сил та спецслужб росії наказали підготувати тривожні валізки та зібрати всі цінності. Ті полковники та генерали, які вже встигли привезти в Україну свою родину, оголосили рідним про готовність №1 до повернення до бараків без газу та туалетів.

Колаборантів наказано не випускати

Втім, найбільш цікавим є не те, що окупанти готуються до різних сценаріїв, а те, як вони ставляться до своїх поплічників. Керівництву окупаційних військ наказали у разі чого донести до підлеглих, що вони ні в якому разі не мають пропускати через блокпости та кордони зрадників України.

Всі "народні мери", поліцейські, які перейшли на бік окупантів, колишні двірники, які стали "поважними людьми", мають залишитися у своєму ріднімому краї.

Крім того, у випадку погіршення ситуації на фронтах, росіяни планують озброювати колаборантів та змушувати їх брати участь у бойових діях. За даними української розвідки, це стосується навіть жінок.

Таке ставлення росіян до зрадників України обумовлене тим, що вони не становлять ніякої користі: колаборанти не є якимись видатними професіоналами та символами боротьби з Україною. Загалом для можливості швидко змінювати "еліти" на окупованих територіях цього разу кремль і не героїзовував образи колаборантів та бойовиків. Тож у разі чого – тих, хто вирішив проїхатись на соціальному ліфті, росія не рятуватиме.