Російське майно націоналізують: Рада схвалила законопроєкт
3 березня 2022 , 15:45Читать новость на русском
Верховна Рада проголосувала за примусове вилучення російського майна в Україні.
Йдеться про "Закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" (№7122).
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Законопроект визначає принципи, підстави та правовий режим примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.
Що передбачає законопроєкт про націоналізацію російського майна в Україні:
- Примусове вилучення майна Російської Федерації та її резидентів буде здійснуватися з мотивів суспільної і військової необхідності.
- Жодної компенсації вартості майна країни-агресора не буде.
- Рішення про конфіскацію майна країни-окупанта буде приймати РНБО, а вводити в дію указ Президента України. Проект такого рішення буде вноситися Кабміном.
- Проект рішення про конфіскацію російського майна повинен містити:
– перелік об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, що підлягають примусовому вилученню;
– ідентифікацію (місцезнаходження, реєстрацію тощо) цих об’єктів;
– найменування осіб, об'єкти права власності яких підлягають примусовому вилученню;
– терміни проведення примусового вилучення кожного об’єкта.
- Не пізніше ніж через 6 місяців після скасування або завершення воєнного стану в Україні Указ Президента України про вилучення російського майна повинен бути схвалений Верховній Раді шляхом прийняття відповідного закону.
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