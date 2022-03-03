Російське майно націоналізують: Рада схвалила законопроєкт

Верховна Рада проголосувала за примусове вилучення російського майна в Україні.

Йдеться про "Закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" (№7122).

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Законопроект визначає принципи, підстави та правовий режим примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Що передбачає законопроєкт про націоналізацію російського майна в Україні:

Примусове вилучення майна Російської Федерації та її резидентів буде здійснуватися з мотивів суспільної і військової необхідності.

Жодної компенсації вартості майна країни-агресора не буде.

Рішення про конфіскацію майна країни-окупанта буде приймати РНБО, а вводити в дію указ Президента України. Проект такого рішення буде вноситися Кабміном.

Проект рішення про конфіскацію російського майна повинен містити:

– перелік об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, що підлягають примусовому вилученню;

– ідентифікацію (місцезнаходження, реєстрацію тощо) цих об’єктів;

– найменування осіб, об'єкти права власності яких підлягають примусовому вилученню;

– терміни проведення примусового вилучення кожного об’єкта.

– перелік об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, що підлягають примусовому вилученню; – ідентифікацію (місцезнаходження, реєстрацію тощо) цих об’єктів; – найменування осіб, об'єкти права власності яких підлягають примусовому вилученню; – терміни проведення примусового вилучення кожного об’єкта. Не пізніше ніж через 6 місяців після скасування або завершення воєнного стану в Україні Указ Президента України про вилучення російського майна повинен бути схвалений Верховній Раді шляхом прийняття відповідного закону.

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