Російське мистецтво брехати не допомагає, – Подоляк про те, як окупанти визнали свої втрати

Михайло Подоляк розповів про те, як окупанти визнали свої втрати. Зокрема він пригадав, що Росії довелось визнати вбитими 9861 особу, а не 500 як брехали раніше.

Радник глави Офісу Президента написав про це у телеграмі ввечері 21 березня. Тобто втрати Москва визнала фактично тільки на 26 день війни, яку почала проти України, проте згодом дані зникли.

Зауважте Убитими і пораненими: Росія визнала втрату у війні понад 26 тисяч своїх військових

У Росії назвали кількість їхніх загиблих, а потім "передумали"

Російське мистецтво брехати вже не допомагає. Міноборони Росії було змушене офіційно визнати, що в Україні загинуло не 500 осіб, а 9861. Це багато. Катастрофічно багато для російської пропаганди. І для російських матерів,

– написав Подоляк.

Політик запевнив, що це лише початок усвідомлення їхньої національної катастрофи, адже насправді загиблих росіян майже вдвічі більше.

Інформацію, надану офіційним речником Міноборони Росії Конашенков озвучив на сторінках російської "Комсомольської правди". Проте згодом інформація зникла з сайту.

Тобто тексту "за даними Міноборони Росії, у ході спецоперації в Україні збройних сил Росії втратили вбитими 9861 особу, поранення отримали 16153 особи…" більше немає на сайті.

І правильно, навіщо сучасній Океанії знати бодай часткову правду,

– зауважив Подоляк.



Перший варіант розмови про втрати / Скриншот з сайту



Розмова без вказання числа втрат / Скриншот з сайту

Тобто з сайту зникли дані Міноборони Росії, у яких мовилось, що окупанти в Україні вже втратили:

мертвими – 9 861 військовослужбовець;

пораненими – 16 153.

Втрати ворога станом на 21 березня – дивіться відео