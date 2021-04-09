Бояться України в НАТО: російське МЗС лякає "незворотними наслідками"

У російському МЗС бояться тісних контактів України з НАТО. Там також відзначилися новою цинічною заявою щодо загострення на Донбасі.

Російська дипломатка Марія Захарова пригрозила, що вступ України у НАТО може призвести до незворотних наслідків для державності.

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Захарова цинічно заявила, що гіпотетичне отримання членства в Альянсі не принесе мир на Україну, всупереч очікуванням влади.

"А навпаки – призведе до масштабної ескалації на південному сході й може призвести до незворотних наслідків", – додала вона.

Звинувачення у бік України

Напередодні у НАТО пояснили, що Україна має бути готовою до членства в Альянсі. Проте для цього слід провести комплекс глибоких та систематичних реформ.

Далі Захарова посипала звинуваченнями. "Все через войовничий настрій Києва, який живе ілюзіями щодо можливості силового вирішення конфлікту", – заявила вона.

Й додала, що на схід України "стягуються війська і техніка, оновлюються мобілізаційні плани", а місцеві ЗМІ "нагнітають інформацію про міфічну російську загрозу".

Загострення на Донбасі: що відбувається