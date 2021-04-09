Бояться України в НАТО: російське МЗС лякає "незворотними наслідками"

У російському МЗС бояться тісних контактів України з НАТО. Там також відзначилися новою цинічною заявою щодо загострення на Донбасі.
Джерело:Интерфакс
Російська дипломатка Марія Захарова пригрозила, що вступ України у НАТО може призвести до незворотних наслідків для державності.
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Захарова цинічно заявила, що гіпотетичне отримання членства в Альянсі не принесе мир на Україну, всупереч очікуванням влади.
"А навпаки – призведе до масштабної ескалації на південному сході й може призвести до незворотних наслідків", – додала вона.Довідка. Напередодні у НАТО пояснили, що Україна має бути готовою до членства в Альянсі. Проте для цього слід провести комплекс глибоких та систематичних реформ.
Звинувачення у бік України
Далі Захарова посипала звинуваченнями. "Все через войовничий настрій Києва, який живе ілюзіями щодо можливості силового вирішення конфлікту", – заявила вона.
Й додала, що на схід України "стягуються війська і техніка, оновлюються мобілізаційні плани", а місцеві ЗМІ "нагнітають інформацію про міфічну російську загрозу".
Загострення на Донбасі: що відбувається
- Кількість обстрілів на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ значно збільшилася. На жаль, від початку 2021 року загинули 32 захисники України.
- Раніше у ЗСУ попередили, що Росія активно нарощує сили біля кордонів України. А саме – у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях та в окупованому Криму.
- Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія стягнула до кордонів України найбільшу кількість військ з 2014 року. У Вашингтоні стурбовані такими діями Кремля.
- Про значне збільшення військової присутності Росії біля кордонів України також заявили й експерти з незалежного агентства розслідувань Conflict Intelligence Team.
- За їхніми даними, російська влада створила військовий табір у Воронезькій області за 150 кілометрів від кордонів України, а також перекидає війська в інші регіони поблизу.