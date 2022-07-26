російський мотлох не може тягатися із сучасною зброєю

Цікаві новини зі всіх боків про "Піони". росіяни знімають їх з консервації та перекидають на Донбас. Це виглядає як російська відповідь на застосування сучасної далекобійної артилерії. Ви по нас 155-міліметровими "цезарями" та "топорами", а ми по вас – 203-міліметровими.

Паралельно росіяни показують зверху чи то свої, чи то наші "піони", видаючи їх за "цезарі". Паралельно виринають фотки знищених "піонів".

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російський мотлох не витримує

Тобто, російські МСТА-С та "Акації" вже не витягують суперництво із сучасною зброєю, тому беруть ще більш далекобійні "Піони".

Ну, довезіть їх спочатку до передової, десь розпихайте набої, далі сподівайтесь на те, що старий радянський дизель витримає темп постійної зміни бойових позицій.

кремлю не вдається тягатися із сучасною зброєю / Фото Getty Images

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А ще це велика та повільна бандура, за якою буде охота тими ж "хаймерсами".

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