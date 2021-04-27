Російське судно почало укладку "Північного потоку-2" у водах Данії

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" розгорнулося із новою силою. 27 квітня судно "Академік Черський" та баржа "Фортуна" почали укладання труб.

У компанії-операторі Nord Stream 2 заявили, що судно "Академік Черський" успішно пройшло морські випробування.

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Відтак, 27 квітня судно "Академік Черський" почало укладання труб у водах Данії. Паралельно з цим працює і баржа "Фортуна".

Усі роботи проводяться відповідно до отриманих дозволів,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше "Академік Черський" кілька разів наближався до місця будівництва трубопроводу, проте потім йшов в російські води. Зверніть увагу! Росія почала будувати "Північний потік-2", щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України. Через це Росія почала будувати "Північний потік-2", щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України. Через це Київ щороку може втрачати 3 мільярди доларів. Американські санкції зупинили будівництво. Однак згодом роботи відновили біля берегів Данії.

У США планують створити посаду спеціального представника, відповідального за міжнародні переговори щодо "Північного потоку-2". Його мета – припинити будівництва цього російського газопроводу. За словами Кремля, він "буде їздити та всім погрожувати".