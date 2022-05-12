Російське судно з краденим українським зерном помітили у порту Сирії

Судно ідентифікували як балкер "Матрос Позиніч". 27 квітня він поставив якір біля берегів окупованого Криму та вимкнув АІС – автоматичну систему ідентифікації, яку повинні вмикати усі судна.

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З єгипетських портів судно вигнали

З Севастополя "Матрос Позиніч" пройшов через Босфор до єгипетського порту Олександрія. Про це свідчать супутникові знімки.

Українські чиновники розповіли, що корабель він був завантажений майже 30 000 тоннами пшениці, яку росіяни покрали. Україна попередила про це Єгипет, тому судно "поперли" звідти. Тоді "Позиніч" попрямував до ліванської столиці Бейрута, але результат отримав той самий.

Корабель направився до Сирії

Тоді судно знову вимкнуло АІС. Зображення з Tankertrackers.com і Maxar Technologies показують, що далі судно прибуло до сирійського порту Латакії.

Відомо, що сирійський режим має тісні стосунки з Росією. У Латакії часто перебувають російські військові. Припускають, що в порту можуть перевантажувати зерно на інше судно, аби замаскувати його походження.

"Матрос Позиніч" – один із трьох балкерів, зареєстрованих на компанію Crane Marine Contractor, що базується в Астрахані.

Росіяни розграбовують зерно

На Луганщині через постійні обстріли та бої не змогли розпочати посівну. Глава ОВА Сергій Гайдай зазначав, що окупанти вивезли або знищили обсяг зерна, що міг би забезпечити потреби місцевих жителів майже на 3 роки. Загалом загарбники вивезли з регіону близько 100 тисяч тонн зерна.

Вивозять зерно й техніку з тимчасово окупованих територій. Наприклад, з Мелітополя крадене везуть у напрямку Криму.

У селищі Новоолексіївка Херсонської області окупанти спустошили елеватор та також вивезли все зерно до Криму.

Нагадаємо, що чорноморські порти Росія заблокувала. У Мінагро попередили, що відсутність нового урожаю з українських портів викличе продовольчу паніку у світі.

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