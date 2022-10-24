Чи може російське угруповання в Білорусі скинути Лукашенка і тоді піти в наступ на Україну

Білорусь та Росія розгортають спільне регіональне угруповання військ. Не виключено, що це військо може повалити самого Лукашенка, після чого вирушити до України.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 канал. За його словами, після формування союзного угруповання військ Лукашенко стане абсолютно непотрібним.

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Чи може російське угруповання в Білорусі скинути Лукашенка

Жданов припускає, що військове угруповання в Білорусі може скинути Лукашенка, захопити територію цієї країни, після чого піти в наступ на Україну.

Там виходить, що якщо вони створюють угруповання більше за армію Білорусі, а достатньо буде 50 тисяч – то це вже буде військовий компонент більший, ніж військовий компонент Білорусі,

– заявив військовий експерт.

За його словами, цей компонент складатиметься, зокрема, із числа військовослужбовців Білорусі. І можна буде використовувати ефект того, що Лукашенко не має популярності в народі, тому білоруси, яких відмобілізують зі складу цього об'єднаного угруповання, можуть погодитися піти на те, щоб зняти його з посади.

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Де-факто це буде окупація Білорусі

Жданов зауважив, що потім цих військових можуть використовувати як інструмент. Тому формування такого угруповання під егідою союзної держави – це де-факто окупація Білорусі.

Тобто, якщо раніше ми говорили з вами, що поки Лукашенко не віддав наказ своїй армії наступати і вона автоматично не перейшла під управління Генерального штабу Російської Федерації, у нього є шанс втриматися при владі,

– сказав експерт.

Зараз, зауважив він, Лукашенко наближається до тієї межі, коли після формування союзного угруповання військ стане абсолютно непотрібним. Це угруповання може забезпечити зміну режиму, ба більше, самопроголошений президент Білорусі не має популярності в народі.

А далі, додав Жданов, можна буде здійснювати політику щодо захисту Білорусі від НАТО та від загрози з України, як це ідеологічно розкручують у Російській Федерації.

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