Російське громадянство Труханова і розсекречення держтаємниці: СБУ відкрила 4 кримінальні справи

Служба безпеки України розпочала чотири кримінальні провадження щодо незаконного доступу міського голови Одеси Геннадія Труханова до державної таємниці у зв'язку з тим, що він має російське громадянство.

Про це мовиться в офіційних паперах Управління СБУ в Одеській області.

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Слідчий відділ УСБУ в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду Одеси вніс відомості до ЄРДР за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України та часиною 1 статті 328 Кримінального кодексу України.

Геннадію Труханову інкримінують, що він, будучи кандидатом в нардепи і на посаду Одеського міського голови, підробив документи з метою отримання допуску до держтаємниці та подав до держорганів України підробні документи та неправдиві відомості, в яких приховав факт, що є громадянином Російської Федерації.

А також – зловживав службовим становищем та вчинив дії, направлені на отримання допуску до держтаємниці.

Окрім того, скандальному меру Одеси інкримінують, що він у результаті незаконного допуску до держтаємниці для роботи з секретною інформацією розголосив відомості, що становлять держтаємницю.

Дивіться фотокопії документів СБУ та витягів із держреєстру:

За фактом позовів одеського громадсько-політичного діяча Михайла Кузаконя розпочато досудове розслідування слідчим УСБУ в Одеській області Сергієм Витяганцем.

Варто зазначити, що 12 лютого прокурори САП на судовому засіданні в Малиновському суді Одеси у справі проти Труханова щодо корупційної афери з "Краяном" повідомили, що у 2017 одеський мер через російський суд анулював свій паспорт громадянина Росії. Про це свідчать отримані ними на запити відповіді від російських держустанов.

Важливо наголосити, що анулювання російського паспорта не скасовує російське громадянство. Для цього варто пройти додаткову процедуру, яку скандальний одеський мер наразі не пройшов. А відтак Труханов продовжує бути громадянином РФ.

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Цікаво, що 27 червня під час "останнього слова" в суді у справі "Краяну" Труханов висловив своє здивування тим, що прокурори "пригадали" йому російський паспорт. Він назвав його "надуманим". Проте згодом необачно зізнався, що сам ініціював рішення російського суду з приводу анулювання.

Саме я ініціював судовий процес і судове рішення, щоб все, що мені намалювали в Росії, було знищено раз і назавжди. І вони це зробили,

– сказав Труханов.

Нагадаємо, українські журналісти неодноразово повідомляли, що, за інформацією російських держустанов, на прізвище та ім’я скандального одеського мера дійсно видавались паспорти РФ:

► Перший свій паспорт він отримав у 2002 в Дагестані.

► Другий – у 2003 у місті Сергієв Посад Московської області.

У 2011 він навіть особисто звернувся в російські держструктури, аби замінити перший документ у зв'язку з досягненням ним 45 років.

Детально про те, хто такий Труханов та про скандальні факти біографії мера Одеси – у матеріалі 24 каналу.

До слова, проти Труханова відкрито низку кримінальних справ антикорупційними органами України. Наприклад:

• 4 липня йому винесуть вирок в Малиновському суді Одеси щодо корупційної афери з "Краяном" (його звинувачують в умисному заволодінні коштами місцевого бюджету у розмірі 185 мільйонів гривень шляхом купівлі заводу-банкроту для "нової мерії" за завідомо завищеною ціною)

• Кримінальну справу щодо декларування недостовірної інформації – брехню у деклараціях щодо маєтків та автівок дружини – почнуть розглядати у Приморському суді Одеси вже у серпні 2019 року.



Що не так у декларації Труханова / Інфографіка 24 каналу