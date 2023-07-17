Оперативника вбив дзвонар з Лаври, – ексголова ГУР про російських агентів у рясах

Московський патріархат залежний в управлінні від Росії. Крім того, українські спецслужби неодноразово викривали агентів та коригувальників вогню серед попів УПЦ МП.

Про це 24 Каналу розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та ексочільник ГУР Валерій Кондратюк. Він зауважив, що агенти в рясах не лише існують, вони досить активні та є підрозділом філіалу ФСБ.

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"Мій знайомий генерал казав, що ніколи не піде в Києво-Печерську лавру, бо всіх попів, які там служать, знає по оперативному псевдоніму. Це загроза національній безпеці держави", – зазначив Кондратюк.

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Агенти у рясах

Під час першого бойового зіткнення у Слов'янську українські спецпризначенці давали відсіч людям терориста Ігоря Гіркіна, які були з Києво-Печерської лаври. Внаслідок протистояння двох людей було поранено й одну – вбито.

Був вбитий наш оперативник з Полтавської області. Вбивця з позивним "Ромашка" – це був дзвонар Лаври,

– розповів ексочільник ГУР.

Держава має бути толерантною щодо релігії. На думку Кондратюка, під час війни не варто порушувати питання московського патріархату. Насамперед треба розібратися з людьми, які до нього входять.

"Не можна сказати, що у всьому московському патріархаті лише вороги. Але я вважаю, що кожна держава будується на власній релігії та історії", – додав ексочільник ГУР.

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