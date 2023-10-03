СБУ нейтралізувала одну з найбільших агентурних мереж за час війни: затримано 13 інформаторів

На Миколаївщині Служба безпеки провела масштабну операцію, завдяки якій виявила та нейтралізувала велику російську агентурну мережу. Мовиться про 13 місцевих жителів, які працювали на фсб.

Як повідомили в СБУ, зловмисники працювали на ворога, зокрема коригували повітряні атаки росіян по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру. Також вони збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на Півдні.

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Як працювали ворожі агенти

За наведенням зловмисників восени 2022 року у Миколаєві сталася страшна трагедія. Тоді окупанти вдарили по багатоповерховому будинку, де загинуло 7 мирних жителів, серед них і неповнолітня дитина.

Координати українських об’єктів російські інформатори передавали до фсб через "зв’язкового". Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом "Лохматий"). У червні цього року СБУ повідомила йому про підозру в державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни,

– зазначено у повідомленні.

Крім цього, вдалося встановити, що "Лохматий" дистанційно створив на території Миколаївщини власну агентуру та залучив до неї 13 місцевих, які були підписниками його телеграм-каналу. Це він зробив за вказівкою фсб. У такий спосіб вдалося вербувати агентів, щоб згодом отримувати від них потрібну інформацію.

Співробітники СБУ змогли встановити особи всіх учасників злочинної мережі та затримали їх.

"Дев’ятьом затриманим повідомили про підозру за статтею 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти перебувають під вартою. Ще чотирьох учасників суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми", – повідомили в СБУ.

Лебедєва додатково звинуватили в державній зраді, яка була вчинена у складі організованої групи в умовах воєнного стану. Наразі він переховується на Сході України, але триває робота, щоб притягнути його до відповідальності.

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