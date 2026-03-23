СБУ викрила мережу Росії, що діяла через релігійні спільноти та готувала замахи, – Зеленський

Служба безпеки викрила агентурну мережу Росїі, яка діяла через релігійні спільноти. Через своїх агентів окупанти готували замахи на території України.

Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення 23 березня.

Що сказав Зеленський про ліквідацію чергової агентурної мережі ворога?

Президент зазначив, що постійно триває робота й проти агентурних мереж ворога.

Зокрема, сьогодні була доповідь щодо ліквідації саме таких мереж російського впливу, які діяли через релігійні спільноти,

– зауважив Зеленський.

Глава держави наголосив, що на доповіді був перший заступник голови СБУ, генерал-майор Олександр Поклад. Український лідер підкреслив, що вдалося запобігти злочинам на території нашої держави – росіяни готували замахи.

"Були відповідні затримання. Деталі зараз публічно говорити не можемо, але я вдячний СБУ за цей захист наших людей", – резюмував Володимир Зеленський.