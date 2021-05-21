Російські артисти мають висловити свою позицію, якщо хочуть виступати в Україні, – alyona alyona

Не так давно агресивні охоронці російського виконавця Басти напали на чоловіка після запитання "Чий Крим?". На тлі агресії, Кремля більшість російських музикантів не припинили їздити до України на концерти та заробляти тут гроші.

Сам Василь Вакуленко, а саме так звати Басту – фактично нічого не порушив, адже заборона на в'їзд до України щодо нього діяла декілька років і нині її скасували. Втім, для російських виконавців український ринок не основний, але точно не останній.

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Деякі з артистів, користуючись своєю популярністю, впливають на українську молоду аудиторію та їхні політичні погляди.

Я думаю, що тут все "впирається" в законодавчу базу, оскільки російським зіркам не заборонено виступати в Україні. Далі – це вже етичний момент, наскільки це адекватний артист і чи висловився він щодо подій в Україні,

– засновник медіа LiRoom Олексій Бондаренко.

Все залежить від СБУ

Нині законодавчо питання гастролювання російських зірок в Україні – майже не врегульовано. Кого пускати, а кого ні – вирішує лише Служба безпеки України. Тому й не дивно, що все тримається на небайдужих українцях, які й відстежують тих, хто має мільйонну аудиторію та сумнівно висловлюється щодо подій в Україні. Вони не припиняють заробляти тут гроші.

"Немає такого списку, куди я зайшов би подивився на російських артистів, яким заборонено виступати в Україні. Є Миротворець, але це не державна історія, держава реагує, але цим не займається", – наголосив Бондаренко.

Зверніть увагу!

Що думають українські артисти

Станом на 20 травня 2021 року у "чорному списку" СБУ перебувають 192 культурні діячі Росії. З повним переліком осіб можна ознайомитися за цим посиланням

Співачка alyona alyona не боїться говорити про проблеми в Україні на мільйонну аудиторію. Вона розповіла, що на 8 році війни частина українців й досі слухає російську музику, але проблема не лише в законодавстві, а й в українцях. Сама українська виконавиця, хоч і має велику аудиторію в Росії, її нерідко запрошують на концерти, – але вона не їздить туди з етичних міркувань.

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"Щодо концертів – це не окей. Звичайно, це має генерувати й контролювати держава. Відповідно, це десь і на совісті артиста – ти їдеш в країну, народ якої не сильно розуміє твою позицію і чекає від тебе дій. Якщо ти дійсно хочеш приїхати – вислови свою позицію. Якщо ти не можеш її висловити, то, будь ласка, не їзди в нашу країну з концертами", – переконана українська реп-виконавиця.

Так чи інакше, питання гастролювання російських зірок в Україні в умовах агресії Кремля точно не останнє. Але руки у владних кабінетах на 8 році війни до нього так і не доходять. Чи підтримувати музикантів "з-за поребрика", купуючи недешеві квитки на їхні концерти, – вибір кожного українця