Зеленський не виключає російських атак на українські АЕС

Президент Володимир Зеленський не виключає, що росіяни можуть атакувати інфраструктуру українських АЕС, і у зв'язку з цим просить надати Україні сучасні засоби ППО.

Про це глава держави заявив під час онлайн-виступу на засіданні Євроради.

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"Росія вже знищила майже всю нашу теплову енергетику. Греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура зазнають терористичних атак", – зазначив український лідер.

У цьому контексті Володимир Зеленський зауважив, що Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує жорстоко гратися з безпекою Запорізької АЕС.

Ми не виключаємо, що інфраструктура інших наших атомних електростанцій і розподільчих мереж також перебуває під загрозою з боку російського терору,

– сказав президент.

За його словами, зупинити це може тільки ППО – конкретні системи, такі як "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams. Президент додав, що потрібні Україні системи є в країн Євросоюзу.

Обмежити доходи Росії

Також він вважає, що російські активи, які зараз заморожені, мають бути використані для захисту життів від російського терору.

"Це справедливо. І, будь ласка, постарайтеся обмежити доходи Росії", – звернувся до членів Євроради Зеленський.

При цьому він подякував "за ініціативи та участь у коаліціях з підтримки України, наших сил оборони та безпеки".

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