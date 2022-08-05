російським пілотам наказали повільніше гальмувати через брак запчастин до літаків, – ЗМІ

гальмівні колодки для літаків країна-окупантка купувала за кордоном. росія намагається зменшити їхнє зношування.

Щоб економити на запчастинах російським пілотам порадили гальмувати повільніше й використовувати для цього двигун. Генеральний директор асоціації цивільної авіації "аеропорт" віктор горбачов вважає, що це безпечно. Про це він сказав для пропагандистських російських ЗМІ.

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Таку пораду отримали S7 airlines, "уральські авіалінії", "росія", "перемога".

Як рекомендують діяти пілотам

За словами горбачова, використання двигуна під час посадки зменшить зношування деталей літака. Проте він зазначив, що тоді збільшиться об'єм палива, яке використовує літак, однак воно не є дефіцитним.

"Може, пілоти реверсом гальмуватимуть, хоча він використовується під час посадки, інакше знесе колодки за швидкості посадки 250 – 300 кілометрів. Колодками неможливо гальмувати таку махину — їх знесе. Якщо двигуном їм буде спокійніше в цьому плані – це не забороняється. На безпеку не впливає, це ж на землі", – сказав горбачов.

До речі росія використовує понад 400 пасажирських літаків, які не хоче повертати власникам через санкції

Причина дефіциту

росія не має можливості отримати технічне обслуговування літаків Airbus і Boeing із флоту російських авіакомпаній через санкції від Євросоюзу і США. Згодом це може повністю зупинити авіасполучення росії з іншими країнами, оскільки цивільних флот складається на 90% повітряних суден, які виготовляють на Заході.

Найбільший російський авіаперевізник "Аерофлот" у травні повідомляв, що через 3 місяці, щоб підтримувати свій флот у працездатному стані, доведеться розбирати літаки на запчастини й замінювати їх російськими аналогами.

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