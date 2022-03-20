Російські багатії тишком хочуть продати нерухомість на Манхеттені, побоюючись санкцій, – ЗМІ

Заможні росіяни налякані ймовірними санкціями США, через що намагаються позбутися нерухомості на Манхеттені. Російські багатії звертаються до брокерів щодо продажу елітних помешкань.

Серед лотів – нерухомість підсанкційного співзасновника Альфа-Банку

Видання Financial Times пише, що останніми днями відразу декілька росіян зверталися до брокерів щодо продажу багатомільйонної нерухомості на Манхеттені.

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Повідомляються, що вони намагаються позбутися активів через побоювання санкцій США. При цьому росіяни намагаються мінімізувати публічність, тому хочуть продати нерухомість через конфіденційні угоди з брокерами.

Та журналістам вдалося встановити, що серед лотів є нерухомість підсанкційного співзасновника Альфа-Банку Олексія Кузьмічова у Верхньому Іст-Сайді.

Нерухомість пропонують купити за 41 мільйон доларів. Це на 1 мільйон доларів менше, ніж Кузьмічов заплатив за неї у 2016 році.

Росіяни побоюються "недружньої атмосфери"

Доллі Ленц, провідна брокерка елітної нерухомості Нью-Йорка, заявила, що отримала багато запитів від інвесторів, які сподіваються дешево купити об'єкти росіян.

Financial Times пише, що позбутися нерухомості бажають навіть ті росіяни, які далекі за статками і політичними зв'язками від олігархів і навряд чи потраплять до санкційного списку.

Але вони побоюються "недружньої атмосфери" або їм потрібні гроші, щоб компенсувати втрати у своїх активах через санкції,

– пише газета.

Видання пише, що російські олігархи стали менш помітними на ринку США після анексії Криму у 2014. Втім, невідомо, скільки нерухомості росіяни насправді мають у США.

Причина в тому, що багато з них працюють через фіктивні компанії.

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