Росія кидає на фронті поранених бійців "Шторм Z", – розвідка Британії
Джерело:Ministry of Defense
Росія продовжує дивувати своїм ставленням до своїх військових. Держава-агресорка відмовляється належним чином лікувати своїх бійців з підрозділу "Шторм Z".
Окупантів відправляють назад на фронт воювати із пораненнями, які не загоїлися, та навіть ампутаціями. Про це свідчать дані британської розвідки.
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Бійці підрозділу "Шторм Z"
Бійців російського підрозділу "Шторм Z" повертають на бойову службу з ранами, які не загоїлися, й навіть після ампутацій кінцівок,
– йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.
За даними розвідки, донецькі бойовики, "вагнерівці" й солдати зі "Шторм Z" після поранень отримували мінімальне лікування або їх і зовсім не намагалися поставити на ноги.
Зокрема зазначається, що, найімовірніше, до новобранців у "Шторм Z", яких звільнили з в’язниць для участі у війні, ставляться особливо погано. У більшості випадків вони не мають документів, які потрібні для доступу до госпіталів.
Втрати ворога станом на 18 грудня: коротко
- Держава-агресорка втрачає на війні тисячі одиниць особового складу. Тільки за минулу добу (17 грудня – 24 Канал) ЗСУ змогли ліквідувати 1090 ворожих солдатів.
- Загалом з 24 лютого 2022 року Росія вже втратила на війні в Україні 347 160 одиниць особового складу.
- Проте насправді втрати ворога можуть бути більшими, адже підрахувати їх важко через інтенсивні бої.