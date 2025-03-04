Російські БпЛА атакували Харків: постраждало цивільне підприємство

Увечері 4 березня Росія вкотре запустила по Україні безпілотники. Ворог ударив по Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Ігоря Терехова. Внаслідок прильоту постраждало цивільне підприємство.

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Що відомо про наслідки удару

Пошкоджено будівлю цивільного підприємства, вибиті шибки. Окрім того, вибуховою хвилею понівечено 2 тролейбуси.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

До слова, про загрозу застосування ударних БпЛА у Харківській області Повітряні сили ЗСУ повідомили о 21:18.

Нагадаємо, сьогодні ворог також атакував Суми – там пролунали вибухи близько 21:30 і 22:45. За кілька хвилин після першого оборонці неба повідомили про загрозу російських безпілотників.

Окрім того, без світла, води й тепла залишилася частина Одеси – противник ударив по критичній інфраструктурі міста. У передмісті уламки дронів пошкодили приватні будинки, є загоряння. На місці працюють усі відповідні служби.