Російські БпЛА атакували Тернопільську область: пошкоджено домогосподарства

Уночі середи, 14 травня, Росія вкотре тероризувала цивільне населення України. Зокрема, масованої дронової атаки зазнала Тернопільська область.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Тернопільську обласну військову адміністрацію. Повітряна тривога тривала з 04:32 до 06:48.

Дивіться також Росіяни масовано атакували дронами Кіровоградську область: що відомо про наслідки

Що відомо про нічну атаку

Повітряні сили ЗСУ о 05:04 попереджали про БпЛА, що постійно змінює курс, у північній частині області. Загалом на Тернопільщині було зафіксовано 12 ударних дронів, повідомили в ОВА.

Зокрема, сили ППО знищили 2 ворожі цілі в Кременецькому районі. Обійшлося без постраждалих чи загиблих.

Згідно з оперативною інформацією, зафіксовано незначні пошкодження кількох приватних домогосподарств та нежитлового приміщення в одному із сіл Шумської громади,

– йдеться в повідомленні.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки відомо про руйнування цивільної інфраструктури та 2 постраждалих у Рівненській області. Там сили ППО знешкодили 4 повітряні цілі.