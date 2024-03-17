У ДПСУ сказали, у якій області російські ДРГ найбільш активні

Росія продовжує створювати загрозу у прикордонних регіонах України. У ДПСУ пояснили, де агресорка найчастіше використовує диверсійні групи.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у етері телемарафону розповів, яка область найчастіше страждає від диверсійно-розвідувальних груп. За його словами, це Сумщина.

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По диверсантах відкривають вогонь

Демченко навіть зазначив, що 16 березня було відбито кілька спроб диверсантів зайти у Сумську область.

Ворог не припиняє спроб використовувати заходи на нашу територію диверсійно-розвідувальних груп. Найбільша активність залишається на Сумському напрямку,

– зауважив він.

За словами речника ДПСУ, українські підрозділи на Сумщині використовують технічні засоби для викриття ворожих ДРГ та відкривають вогонь по цих групах.

Деталі бою із ДРГ на Сумщині