Російські диверсанти намагаються заходити на територію України з півночі, – ДПСУ

Російська армія постійно наступає на українські території. Наразі російські диверсійні групи намагаються заходити у напрямку Сумщини, Харківщини та Чернігівщини.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко каже, що росіяни обстрілюють прикордоння цих областей з різного озброєння, а кількість ударів за день може сягати сотні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника в ефірі телемарафону.

Дивіться також У ДПСУ відповіли, чи є загроза наступу з Білорусі на Україну

Наскільки активні дії російських диверсантів

Речник ДПСУ каже, що Росія продовжує свою диверсійну діяльність.

Значної активності ворожих диверсійних груп не відмічаємо, але ворог не відмовляється від диверсійної діяльності, і у напрямку Сумської області, і у напрямку Харківщини та Чернігівщини бачимо, що спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп залишаються,

– додає Демченко.

Він зазначає, що завданням українських сил є вчасно викривати російські диверсійні групи та завдавати по них ураження, щоб вибити з території України.

Зауважимо, що 5 січня російські диверсанти перетнули український державний кордон на Сумщині. Однак, підрозділи ЗСУ та прикордонники змогли вчасно відреагувати на їхні дії.