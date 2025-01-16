На Рівненщині російські диверсанти підірвали колію перед військовим ешелоном: їх затримала СБУ

На Рівненщині диверсанти підірвали саморобний вибуховий пристрій на залізничній колії. Ціллю атаки був вантажний потяг Сил оборони.

Двох зловмисників, що виявилися агентами російських спецслужб, уже затримали. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.

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Диверсанти шукали "швидкого заробітку"

Аварії й людських жертв вдалося уникнути завдяки вчасній реакції машиніста і діям СБУ. Її співробітники попередньо зупинили ешелон на безпечній відстані. Після ремонту залізничної колії рух потяга відновили.

Спецслужба оперативно затримала ворожих агентів, які намагалися втекти з місця злочину. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 30 і 32 років.

Росіяни завербували їх через телеграм-канали для "швидкого заробітку". За даними Офісу Генерального прокурора, за диверсію на залізниці підозрюваним пообіцяли 10 тисяч доларів США.

Необхідні елементи вибухівки, а також відеокамеру для зйомки виконання замовлення чоловікам надіслали поштовим відправленням.

За вказівкою ворога зловмисники виготовили саморобний вибуховий пристрій. Його заклали під залізничні колії на перегоні "Здолбунів-Рівне" та дистанційно підірвали дзвінком на телефон-детонатор перед наближенням військового ешелону.

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення

Так росіяни намагалися нашкодити залізничній логістиці постачання оборонних вантажів для української армії на передовій.

Під час обшуку в чоловіків вилучили складники вибухового пристрою та мобільні телефони з доказами їхньої діяльності на користь Росії. Слідчі СБУ повідомили учасникам групи про підозру в диверсії, вчиненій за попередньою змовою в умовах воєнного стану.

Зловмисники наразі перебувають під вартою без права внесення застави, досудове розслідування триває. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, напередодні в Хмельницькій області диверсанти віком 28 й 29 років підірвали саморобну вибухівку на залізничному перегоні. Машиніст вчасно зупинив вантажний потяг, минулося без постраждалих. Фігурантам оголосили підозру, їм також загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.