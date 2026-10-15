"Захід не готовий": в Естонії попередили про намір Росії підірвати підтримку України
Росія намагається зруйнувати західну підтримку України. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна попередив про високий ризик розколу європейських суспільств.
Для досягнення своїх цілей країна-агресорка використовуватиме диверсії, гібридні удари та дезінформацію. Про це естонський політик розповів у інтерв'ю Reuters.
Що кажуть у Таллінні?
Тсахкна наголосив, що Москва може посилити тиск, зосередивши диверсійну діяльність на критичній інфраструктурі та європейських підприємствах оборонної промисловості. Метою Кремля є розділити західні суспільства.
Росія дуже уважно стежить за нашою реакцією. Якою є наша політична єдність на практиці,
– зазначив політик.
На думку дипломата, країни Балтії, Фінляндія і Польща вже десятиліттями психологічно готувалися до того, що Росія здатна здійснювати атаки різного масштабу. Проте він висловив невпевненість у готовності країн західної Європи.
Моє головне занепокоєння полягає в тому, що західна частина європейських суспільств до цього не готова,
– розповів Тсахкна.
Він додав, що Кремль хоче підірвати європейську підтримку України.
Нагадаємо, що після "дизельної угоди" Трампа з Путіним прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал закликав партнерів суттєво наростити військову підтримку Києва. Він зазначав, що союзники мають надати засоби, які дозволять Силам оборони знищувати російські нафтопереробні заводи.