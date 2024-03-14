Приймаємо пропозицію Путіна та міняємо Тьоткіно на Мелітополь, – легіон "Свобода Росії"

14 березня 2024, 10:58
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Операція російських добровольців у Курській та Бєлгородській областях Росії "зіпсувала вибори" диктатора Володимира Путіна. При цьому вони готові допомогти диктатору хоча б трохи реанімувати рейтинг.

Представник легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в ефірі національного телемарафону заявив, якщо окупанти можуть піти з Мелітополя і тоді їм повернуть селище Тьоткіно.

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За словами Барановського, наразі ситуація динамічна, операція у прикордонні триває третю добу, бої під Курськом та Бєлгородом все ще тривають. Він також звернув увагу на тупість російської пропаганди.

Російська пропаганда сама собі суперечить – спочатку кажуть, що ніхто не заходив, а потім заявляють про знищення тисяч добровольців. Вибори Путіну ми зіпсували, як мінімум. Він був змушений реагувати. За Бєлгородом ми бачимо, що вибори почались з вогником,
– сказав Барановський.

До слова. Наразі на прикордонні Росії тривають бойові дії. Сьогодні, 14 березня, під час обстрілу Бєлгорода снаряд влучив в авто, воно спалахнуло. Унаслідок цього загинув чоловік – водій авто. Він виявився російським військовим. Російський добровольчий корпус звернувся до жителів Курської та Бєлгородської області із закликом евакуюватись, оскільки повідомили, що вони будуть стріляти по військових об'єктах протягом 1,5 години після звернення.

Що відбувається на прикордонні

  • Легіон "Свобода Росії" заявив про часткове взяття під контроль селища Тьоткіно Курської області Росії, яке розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.
  • 12 березня легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської області Росії у рамках спільної операції.
  • Російські міноборони та фсб стверджували, що їм вдалося відбити проникнення українських сил.

Автор: Анастасія Лукашевська