Приймаємо пропозицію Путіна та міняємо Тьоткіно на Мелітополь, – легіон "Свобода Росії"

Операція російських добровольців у Курській та Бєлгородській областях Росії "зіпсувала вибори" диктатора Володимира Путіна. При цьому вони готові допомогти диктатору хоча б трохи реанімувати рейтинг.

Представник легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в ефірі національного телемарафону заявив, якщо окупанти можуть піти з Мелітополя і тоді їм повернуть селище Тьоткіно.

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За словами Барановського, наразі ситуація динамічна, операція у прикордонні триває третю добу, бої під Курськом та Бєлгородом все ще тривають. Він також звернув увагу на тупість російської пропаганди.

Російська пропаганда сама собі суперечить – спочатку кажуть, що ніхто не заходив, а потім заявляють про знищення тисяч добровольців. Вибори Путіну ми зіпсували, як мінімум. Він був змушений реагувати. За Бєлгородом ми бачимо, що вибори почались з вогником,

– сказав Барановський.

Що відбувається на прикордонні

Легіон "Свобода Росії" заявив про часткове взяття під контроль селища Тьоткіно Курської області Росії, яке розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.

12 березня легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської області Росії у рамках спільної операції.

Російські міноборони та фсб стверджували, що їм вдалося відбити проникнення українських сил.