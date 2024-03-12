Російські добровольці прорвали кордон: що відбувається на території держави-агресорки

Бійці легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу, а також Сибірського батальйону розпочали спільну операцію та зайшли до Бєлгородської області.

24 Канал стеижить за ситуацією в Росії та оперативно повідомляє про просування російських добровольців.

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